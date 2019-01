Come costruirsi un'identità digitale per trovare lavoro

Appare quindi evidente come un selezionatore possa, con ogni probabilità, farsi un’idea del tutto sbagliata su di noi guardando sbrigativamente alcune foto del nostro profilo Facebook che sono sfuggite al nostro continuo sforzo di scegliere quali post rendere pubblici a tutti, e quali rendere visibili solo ai nostri “amici”. Così come può ricevere una pessima impressione guardando le nostre foto di qualche anno fa, o consultando il nostro profilo LinkedIn che presenta alcune piccole differenze (di data, di ruoli ricoperti...) rispetto a quanto abbiamo riportato nel curriculum. Per non parlare dei commenti che abbiamo disseminato ovunque su Google Maps, o sugli articoli dei giornali con il nostro account Disqus, o di quello che abbiamo scritto su Twitter. Noi non siamo, e non saremo mai probabilmente, efficaci comunicatori di noi stessi. Sia perché non tutti siamo in grado di rimanere al passo con gli aggiornamenti in materia di privacy, filtri e diritto all’oblio che le piattaforme online, dopo aver negletto a lungo, ora stanno aggiungendo a un ritmo forsennato, sia perché questo toglierebbe al web gran parte di quel fascino che lo contraddistingue rispetto a una vita offline in cui siamo già abbondantemente riservati, frustrati, repressi.

NEGARSI IL DIRITTO ALLA LIBERA ESPRESSIONE NON È LA SOLUZIONE

Utilizzare il web nel timore che qualunque cosa facciamo o pubblichiamo possa essere letta dalla persona sbagliata in futuro è il modo migliore per creare un’immagine di noi che non corrisponde neanche lontanamente a quello che siamo o vorremmo essere. Trasformare i nostri social in una vetrina delle nostre ambizioni e dei nostri piccoli successi professionali è il modo più immediato per diventare insopportabili a chiunque, a partire dai nostri amici reali. Negarci il diritto alla libera espressione delle nostre idee e opinioni politiche sul web è una forma di autocensura particolarmente difficile da praticare, in un’epoca in cui sembra che solo le opinioni più estremiste sembrano trovare spazio sui social media. La soluzione? Tornare ad abitare “spazi” digitali in cui possiamo esercitare un controllo sul nostro doppio online. Blog e siti web personali sono, a differenza delle piattaforme “social”, luoghi in cui la nostra identità non viene continuamente scomposta e presentata in frammenti diversi e incoerenti tra loro, bensì luoghi dove possiamo costruire una nostra personalità digitale in maniera lineare e quanto più simile possibile a come comunichiamo e costruiamo la nostra identità offline. Luoghi, in poche parole, dove possiamo riconoscerci ed essere riconosciuti per quello che siamo veramente, nella nostra interezza.