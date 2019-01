Chi è Aldo Maria Camillo, il talent di Pitti

LAVORA DA VENT'ANNI E HA IMPARATO QUEL CHE DOVEVA

Camillo lavora da vent’anni, e in questi due decenni ha imparato tutto quel che c’era da imparare. Pitti italics scommette su di lui offrendogli sfilata, sostegno e visibilità, ma lui ha risparmi, conoscenze e solidità sufficienti per sapere dove andare a cercare e come stringere accordi, dal giorno dopo la sfilata. La vita continuerà a riservargli sorprese e difficoltà, come a tutti in particolare in questo campo, dove la forza economica non è tutto ma comunque molto, ma lui ha già da tempo le spalle sufficientemente solide per autofinanziarsi, come sottolinea con orgoglio. Merita, e gli auguriamo ogni successo, come abbiamo fatto con molti altre giovani, e un po’ meno giovani, che negli anni hanno vinto concorsi, ottenuto finanziamenti, sostegni e supporti, e hanno avuto l’umiltà di capire se e quanto fossero eventualmente carenti nell’ambito di competenze manageriali, o gestionali, o culturali, accettando di iniziare la carriera come dipendenti e non come enfant prodige ehe è, purtroppo, quanto molti concorsi tendono a far credere.

L'IMPORTANZA DI UNA FORMAZIONE CULTURALE VERA

Pur educando i laureandi al linguaggio della moda e del lusso e un po’, spero, anche alla vita, vi devo dire che inizio a temere gli inviti ai cosiddetti “talent”, cioè le sfilate collettive di debuttanti, veri o di ritorno, della moda. Negli ultimi vent’anni, questi momenti si sono moltiplicati a dismisura, per l’ordine di motivi che leggerete nelle prossime righe e sui quali tutti tacciono, conniventi e omertosi. I giovani vi giocano un ruolo relativo o, per meglio dire, quasi esclusivamente in una condizione di subalternità rispetto a chi li promuove. Qualche tempo fa ho incontrato uno di questi vincitori osannati dalla stampa e dagli organizzatori dei contest: un anno dopo essere salito sul palco della Scala per ritirare un premio convinto di avere la strada spianata, non ha ancora trovato un fornitore disposto a scommettere su di lui e fatica a piazzare le proprie collezioni. I media, nel frattempo, si sono dimenticati di lui. Ecco perché, ed ecco perché chi si appresta a intraprendere questa carriera dovrebbe seguire l’esempio di Camillo, cioè procurarsi una formazione culturale vera, non abborracciata in qualche scuola, e accettare un periodo più o meno lungo di apprendistato. Poi, magari, finirà vittima di questo sistema che corre in soccorso ai vincitori, ma almeno avrà una seconda carriera da intraprendere.