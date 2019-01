Com'è andato il reddito di inclusione nel 2018

Il reddito di inclusione ha coinvolto in media 220 persone ogni 10 mila abitanti, con punte di 643 persone in Sicilia, 603 in Campania e 447 in Calabria. I valori minimi, al contrario, si sono registrati in Trentino Alto Adige (28) e Friuli Venezia Giulia (37). Quanto alla nazionalità dei richiedenti, nell’11% dei casi il Rei è stato erogato a un cittadino extracomunitario. Incidenza che nelle regioni del Nord sale al 29%.