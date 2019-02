E ora Meghan ribatte con l’aiuto dei media Usa

Dovesse essere il titolo di un film di cassetta, si potrebbe titolare “Meghan fights back”: la vendetta di Meghan. Oppure: Meghan ribatte colpo su colpo. Magari “Royal pulp fiction”, visto che i colpi bassi e sanguinosi, in questa vicenda non mancano. Da qualche giorno – abbiamo iniziato ad interessarcene perché sempre più spesso ci chiedono commenti su Kate Middleton e Meghan Markle - ci pare che la duchessa del Sussex abbia deciso di riprendere il controllo delle informazioni che circolano su di lei, gestendole e indirizzandole come, forse, nelle ultime settimane non le era riuscito di fare. L’impressione è che stia lavorando di rilancio dagli Stati Uniti. Mentre la stampa inglese continua ad attaccarla, esibendo traccia delle sue spese in vestiario e riportando commenti maligni da parte di membri anonimi della servitù in merito al suo attivismo antelucano – quella americana, dopo la sparata sull’ipotesi di un divorzio sostenuto dalla stessa regina e dopo altre indiscrezioni sull'intenzione di Meghan Markle di affidare il/i neonati alla madre – nelle ultime ore sembra infatti essersi allineata in sua difesa. Il divorzio è dietro l'angolo? Tanto meglio.

STAFF E COMUNICAZIONE: VUOLE DECIDERE LEI

Il sito di retroscena politici e social americano The Daily Beast ha schierato il suo “windsorologo” di riferimento, Tom Sykes, in una spiritosissima difesa della moglie di Harry e, con una serie di nuove e intriganti informazioni sul suo stile di comunicazione, ha offerto una naturalissima chiave di lettura sulle sue presunte intemperanze e sugli abbandoni dello staff messo a sua disposizione dalla casa reale. Meghan ha fatto scappare un assistente dopo l’altro? Non li aveva scelti lei, dopotutto: qualche dirigente si farebbe imporre il proprio staff? Melissa Touabti, che pure prima di occuparsi di lei lavorava per un tipino dal carattere non facile come Robbie Williams, si è licenziata dopo sei mesi? Sì, ma Meghan è una donna di comunicazione lei stessa fin da quando aveva dieci anni e mise alle strette la Procter&Gamble per la pubblicità di un detersivo, potrà aver opinioni personali sulle strategie da adottare, o no?