Lettera aperta a Manuel Bortuzzo

Credimi, non ti sto augurando del male e, anzi, da quel poco che ho intravisto di te tramite i social media sono sicura che affronterai con successo tutte le sfide che la vita ti presenterà. Infatti mi sembra proprio che tu stia iniziando questo nuovo capitolo della tua storia con lo spirito giusto e ciò mi fa molto piacere. Ti auguro di imparare a riscoprire il tuo corpo, che ora ha qualche limite in più, ma quei limiti non sono affatto scontati. Al contrario spesso, ponendoti obiettivi realistici, li potrai superare. Io lo sperimento frequentemente su di me: tra la polarità delle “cose che so fare” e quella delle “cose che assolutamente non riesco a fare” c'è un'infinita gamma di autonomie che nella quotidianità sono in grado di raggiungere poco alla volta. Sarà bello anche per te scoprirle, vedrai. La disabilità, temporanea o permanente che sia, è considerata comunemente una “sfiga”, ma non è così. Dipende tutto da noi, da come viviamo la nostra condizione.

NON È UN MONDO PER DISABILI

Essere una persona con disabilità, non lo nascondo, comporta delle difficoltà perché quello in cui viviamo non è un mondo per disabili. È proprio questo il significato della parola “abilismo”, spiegato in parole povere. Ed è anche l'unica vera disgrazia di vivere in condizione di disabilità. Te ne accorgerai anche tu, purtroppo. Per esempio tutte le volte che una scalinata ti impedirà di raggiungere il luogo dov'eri diretto o che non potrai salire sull'autobus a causa di un guasto alla rampa di accesso oppure dell'incompetenza di un autista che non saprà come farla funzionare. In quelle occasioni ti renderai conto che in realtà l'edificio in cui avresti voluto entrare e il mezzo di trasporto sul quale saresti dovuto salire pulluleranno di “abili”, cioè saranno del tutto accessibili a chi può camminare sulle proprie gambe. E gli altri, quelli che si muovono in modo differente dalla maggioranza, come fanno? - forse ti chiederai. Non è un problema loro. Dei normodotati, intendo. Nemmeno si pongono la questione. Perché? Complesso capirlo, ancor più spiegarlo.