Le parole chiave della Fashion Week di Milano

COLLARI E METALLO. Ci rendiamo conto di essere già al terzo elemento della panoplia fetish classica e un po’ punk che elenchiamo, ma se è vero che la moda anticipa e filtra in immagini e oggetti il momento che si sta vivendo, quello attuale non potrebbe di certo essere tutto fiori e sete. Dopo qualche titubanza, sembra proprio che Gucci voglia mettere in produzione i collari da mastino con punte di metallo estreme mandate in passerella sopra le giacche lineari e le gonne a pieghe. I ragazzi più giovani, ignari dei tempi di Sid Vicious, le stanno già cercando in giro, bisogna presidiare e giustamente. A noi sono piaciute le bretelle rivestite di spunzoni e gli orli parimenti decorati, ma come oggetto-simbolo su cui riflettere ex post fra qualche anno. Che i tempi siano “duri come il ferro”, saggia espressione popolare, lo dimostrano perfino i ferri da calza argentati che chiudono i cardigan e i caban tricottati di Les Copains, finalmente tornato a fare il proprio mestiere, e cioè la maglia.

VINILE E CIRÉ. Che cosa stavamo dicendo? Quello nero delle gonne a matita di Tod’s riluce nella notte e rende sexy le forme.

SPALLE. Speriamo vi piacciano ampie e rilevanti (Gucci, Etro), o definite, addirittura alzate e pagoda (Fendi, in abbinata con colletti alti). Alessandro Dell’Acqua risolve la questione rendendole mobili e adattabili a piacere, alzando o facendo scendere la zip posta perfino sul retro dei robes manteau e dei cappotti. Da Loro Piana si sceglie l’effetto vestaglia nei cappotti e si risolve la questione in modo classico.

INFLUENCER. Dove sono finiti? Fino a qualche mese fa stazionavano davanti all’ingresso delle sfilate, cercando di catturare l’attenzione dei fotografi, e dopo aver raggiunto l’obiettivo entravano in sala cercando di raggiungere il proprio posto, spesso collocato in “zona Siberia”. Si sono ridotti almeno della metà, forse qualcuno in più perché non ricordiamo tutte le facce: quelli, e quelle, brave e in gamba davvero, si sono trasformati in piccole o grandi aziende come Chiara Ferragni, facendo il salto di categoria. Degli altri si iniziano a perdere le tracce. «Bastaaaa, non ne posso più di blogger e influencer che vogliono venire alla sfilataaaa», ululava qualche settimana fa al telefono uno dei pr che vanno per la maggiore e che, guarda guarda, proprio una di queste influencer ha contribuito a lanciare. Evidentemente sono meno di moda, e perfino i Dolce&Gabbana, reduci ancora ammaccatissimi dal disastro cinese, hanno iniziato a fare marcia indietro, tornando a invitare alle sfilate i giornalisti e a pianificare la stampa e le testate serie.