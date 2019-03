Quando la moda si fa metafora dei diritti delle donne a rischio

Fetish o protezione? Offesa o difesa? Se la moda è specchio dei tempi che viviamo, la sovrabbondanza di spikes, di punte metalliche, che insieme con le spalle sovradimensionate e le maschere, vestono la stile del inverno 2019-2020 che ha sfilato a Milano e a Parigi, dovrebbe farci riflettere. Qualcuno, io stessa, l’ho definita «una moda per tempi inquieti», come tali intendendo il momento politico, in particolare in Italia e in Francia. Dopo aver visto la collezione di Olivier Rousteig per Balmain, e quell’impermeabile di pvc trasparente ricoperto di punte metalliche come una corazza, o una versione moderna della Vergine di Norimberga, inizio invece a farmi l’idea che i tempi non siano tanto, o non solo, difficili per la società, quella europea in particolare, ma per le donne, tutte in generale. Vedo una stessa volontà di dominio e di controllo della sessualità femminile e del suo organo riproduttivo (e si, irriproducibile), l’utero, nella proposta leghista di riaprire le case chiuse e nell’onda lunga, serpeggiante anche fra certi rotocalchi di presunta tendenza e spacciata eleganza, di trasformare la gpa, la gestazione per altri, in un «dono», in una «condivisione», in un «atto di generosità», dimenticando tutte le (immense) valenze negative del gesto, e per la salute fisica e psicologica della donna, e per il soggetto del desiderio, ovunque trattato e descritto come un oggetto, il bambino.