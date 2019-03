Reddito di cittadinanza: alle persone con disabilità solo briciole

L'AUMENTO DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ? UNA BUFALA

Torniamo a oggi e al nostro governo gialloverde. Quali delle promesse sbandierate dalla coalizione di centrodestra e, in particolar modo dalla componente leghista, è diventata realtà? Le politiche a favore dei disabili in materia di lavoro sono a mio avviso di dubbia efficacia e quindi migliorabili. L'aumento delle pensioni di invalidità abbiamo definitivamente scoperto essere stata una bufala e anzi molto peggio, come vedremo in seguito. Il ministro della Famiglia e delle Disabilità, Lorenzo Fontana, a parte ascoltare le associazioni di categoria (che per carità non è di per sé sbagliato ma diventa un'azione di utilità parziale se all'ascolto non segue l'impegno concreto alla collaborazione con loro) e promettere un Testo Unico in materia di disabilità che nessuno ha chiesto, non capisco quale programma concreto stia portando avanti. Sul fronte disabili, il deserto politico, quindi. Le priorità, almeno per il Movimento 5 stelle, sono altre. La principale: far diventare reale a tutti i costi il pilastro propagandistico del reddito di cittadinanza, terra promessa a cui ora anelano molti italiani.