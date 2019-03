La classifica delle città italiane con il clima migliore

TEMPERATURA MEDIA ANNUA IN AUMENTO OVUNQUE

Siracusa vince per le ore di sole, Perugia per la brezza estiva e le città liguri per le minori ondate di calore. Aosta e Sondrio spiccano per l’assenza di giorni di nebbia. Più in generale, in particolare per quanto riguarda gli indicatori legati al caldo, si registra un trend negativo nelle città situate in valli e pianure, perché lontate dal mare e dal vento. Mantova, che si trova al 99esimo posto, è la provincia che negli ultimi 10 anni ha registrato l’aumento più significativo della temperatura media dal 2008 al 2018, pari a quasi un grado. Milano è tra le ultime dieci (96esimo posto), ultima tra le grandi metropoli dietro Bologna (75esima), Roma (21esima), Napoli (43esima) e Firenze (51esima). Per ogni parametro della classifica è stato elaborato il dato medio nel periodo 2008-2018, ottenendo un indice del clima in base alla media dei punteggi riportati nei singoli parametri. Per ogni città, nella classifica completa, viene inoltre segnalato anche l’andamento della temperatura media annua, che risulta ovunque in aumento.