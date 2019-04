Distacchi e crolli ogni tre giorni nelle scuole italiane

Sono 17.187 le scuole che si trovano in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta e circa 4,5 milioni gli studenti tra i sei e i 16 anni che vivono in province in tutto o in parte rientranti in queste aree. Ma il tema dell'insicurezza delle scuole non riguarda solo le aree a rischio sismico. Basti pensare che appena il 53,2% degli edifici scolastici in tutta Italia possiede il certificato di collaudo statico e il 53,8% non ha quello di agibilità o abitabilità.

LE STRUTTURE SICURE SONO UN DIRITTO

Dati allarmanti quelli presentati alla Camera da Save the Children e Cittadinanzattiva. Le due organizzazioni hanno messo a punto un Manifesto che sottolinea come da un lato sia un diritto fondamentale per bambini, insegnanti e personale non docente quello di frequentare strutture sicure; dall'altro che non si può prescindere da una definizione chiara di competenze e responsabilità sull'argomento e dal garantire un supporto tecnico permanente a favore degli enti locali. L'insicurezza delle scuole ha provocato, a partire dal 2001, 39 giovanissime vittime. Tra loro, i 27 bambini della scuola "Francesco Iovine" di San Giuliano di Puglia (Campobasso), che morirono il 31 ottobre 2002 durante il terremoto che colpì la Puglia e il Molise, e Vito Scafidi, morto il 22 novembre 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto nel Liceo "Darwin" di Rivoli (Torino).