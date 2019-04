La nostra quotidianità ha un problema di estetica

«Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace». Anche se più pertinente, rispetto al tema e al tono di questa riflessione sulle “derive estetiche”, è la battuta di Nino Frassica «Non è bello ciò che piace, ma che bello, che bello, che bello». Perché dal relativismo culturale dei proverbi, ma ancora ben piantato nel sentire popolare, si precipita nella battuta che vuole dire tutto e niente, che non ha pretese di autorità, ma che vuole solo suonare bene. Il piacere del cazzeggio. Come i claim pubblicitari, che puntano a colpire, senza curarsi di essere colpi di genio o botte di creatività, potendo essere anche delle stupidaggini colossali o delle cretinate senza pari. Che però funzionano. Che si imprimono nella mente del pubblico. Che diventano i famosi “tormentoni”: una volta canzoni oltre che slogan. Ma oggi soprattutto personaggi, senz’arte né parte, in certi casi disgraziati autentici ma capaci di imporsi all’attenzione pubblica; foto e video che “spaccano” e che hanno i luoghi elettivi in Instagram e YouTube ; pensieri quasi sempre in libertà (non vigilata), espressi in un tweet o in post su Facebook. Con ampio corredo di faccine, punti esclamativi, "ahahahah".

L'AFFERMARSI DEL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO

Due premesse però sulle derive estetiche. Non intendo riferirmi all’estetica come categoria filosofica, bensì alle estetiche del quotidiano (come parliamo, mangiamo, ci vestiamo…). Che qui non comprendono le forme e gli oggetti che modellano ed entrano nelle nostre vite d’ogni giorno. Ovvero tutto ciò che ogni anno, di questi tempi, viene spettacolarmente esibito nella Milano design week. Evento ormai storico, come lo è il primo palesarsi delle derive estetiche, contestuale all’affermarsi della tivù commerciale e all’imporsi, anche nel discorso pubblico, del linguaggio pubblicitario. «Per fare tivù non bisogna essere dei cretini, però aiuta»: parola di Gianni Boncompagni. Maestro catodico di spiaggiamenti, dirottamenti, scivolamenti irreparabili ancorchè divertenti. Tivù e consigli per gli acquisti sono stati un piano inclinato irresistibile, in quanto invito giornaliero ad alzare la soglia della provocazione, dello sberleffo, della mescolanza di cose serie e buffe e nel contempo abbassare quella del controllo normativo e della sorveglianza intellettuale.

UN GENERE POP CHE SI È RAPIDAMENTE DETERIORATO

Indietro Tutta – giusto per indicare la direzione di marcia - e Drive In, per citare due programmi che hanno fatto storia, sono stati gli iniziatori di un genere pop che si è rapidamente deteriorato. Che all’iniziale e audace provocazione e rottura di schemi vecchi, talvolta censori più spesso ingessati e noiosi, ha visto rapidamente subentrare una varietà di programmi e personaggi tanto volgari e improbabili, quanto allegri e furbi nel proporre e sfruttare il lato B delle cose, il taglio basso delle notizie, il richiamo catodico della foresta. Sbucciami è l’ideale colonna sonora di un tempo perdurante, che ha in Cristiano Malgioglio l’icona di riferimento. Una maschera oggi trionfante, ma una fra le tante che fanno capolino sul piccolo schermo. E che hanno forse in Non è l’arena di Massimo Giletti, piuttosto che in Non è la D’Urso, una fucina di “mostri” (da Fabrizio Corona al panettiere opinionista) che non ha eguali. Leopoldo Mastelloni, lanciato a caccia di pensionati italiani che scappano all’estero per “ottimizzare” le loro (modeste) pensioni, è solo l’ultima improbabile new entry.