Le (tante) donne sedute e le furbe operazioni di Gaetano Pesce

«Il corpo umano è bello come una sedia», dice a Il Fatto l’architetto napoletano Maurizio Martiniello, promotore della manifestazione Napoli Moda Design, una delle tante imitazioni della Fashion Week o della design week milanesi che fioriscono sempre e in ogni dove, in questo paese convinto ancora di essere spaccato in due: a nord il regno austroungarico, a sud i Borbone, in eterna competizione senza averne i mezzi o il respiro internazionali. Per avvalorare questa poetica, acuta affermazione, Martiniello ha chiesto al fotografo Diego Diaz Marin, che l’aveva realizzato per un servizio d’arte pressoché privato, lo scatto di due modelle acefale in miniabito e collant rossi incastrate l’una sull’altra a imitazione di una seduta, da usare come locandina della manifestazione che aprirà fra pochi giorni (il Salone di Milano è appena finito, chi conta riparte o si dedica ad altro, ma l’onda lunga del successo altrui può sempre portare qualcosa o attrarre gli sciocchi in blu).

POSA E SCOPI NON ORIGINALI

La posa, ma soprattutto gli scopi per i quali viene usata, ancora una volta non sono originali, perché chiunque abbia mai frequentato il design e l’arte appena un po’ sa benissimo che la fonte primigenia di questo montaggio è la serie di tavoli e sedie di Allen Jones “La donna mobile” che a noi donne non è mai piaciuta, benché ne comprendiamo il valore artistico che queste foto, davvero cheap, non hanno (nel 1969 Jones spiegò: «Questa è la vera direzione della ragazza-copertina nella pop-art, la donna separata nelle sue parti pneumatiche. È dove siamo diretti, verso un posto dove le donne sono tutto tranne che persone», e purtroppo aveva ragione). La cronaca di Napoli segnala che il manifesto dell’iniziativa, organizzata al Centro Congressi della Federico II (incredibile: un’università, e di quel calibro, che si presta a operazioni di cabotaggio così minimo) è scomparso da qualche giorno. Il Comune di Napoli, dopo aver dichiarato di non averne mai visto la grafica, ha ritirato il patrocinio (il che ha nuovamente dell’incredibile: a me non è mai successo di ottenere il patrocinio definitivo da parte di un’istituzione senza prima aver mostrato ogni singolo pezzo di carta).