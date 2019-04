A tagliare i costi degli ausili tech per disabili ci pensano i bambini

Ora Aurora ha bisogno della nuova versione del software e di sostituire il suo portatile con uno più avanzato. La sua famiglia ha fatto richiesta all'Azienda Ussl di competenza affinché autorizzi l'acquisto di questi ausili ma sa già che purtroppo il sistema sanitario nazionale non riuscirà a coprirne l'intero costo costringendola a farsi carico della differenza. Questo non è un caso isolato: gli strumenti tecnologici utili a facilitare la comunicazione o, più in generale, ad aumentare l'autonomia personale ancora oggi sono inaccessibili a moltissime persone spesso a causa dei prezzi eccessivi o per mancanza di disponibilità degli ausili stessi.