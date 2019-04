La filosofia populista del "parla come mangi" ha fallito

L’uomo grave del Sud non ha tempo di riaversi dalla sorpresa (come, una donna che osa criticare un maschio, anzi “il” maschio, archetipo del potere intoccabile?), che parte la mia vicina e giuro che dall’aria dimessa e lo sguardo dolce non l’avrei mai detto, vedi come ci si sbaglia: «Senta, questo è uno spazio comune, non è il suo ufficio, non c’è solo lei. Si contenga, abbassi almeno la voce, oppure esca in corridoio». Gli uomini che fino a un minuto prima, in muta supplica al cielo, imploravano l’intervento risolutorio dell’Altissimo, tacciono.

LA LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA DI UNA PROF

L’uomo grave eccetera capisce che il campo è libero e prorompe in una serie di improperi all’indirizzo delle «pazze isteriche» e alla sua voce «che è così», cioè incontrollabile in quanto maschia e come, naturalmente, si dimostrerà non essere dopo che la signora dolce e fermissima deciderà di impartirgli lì, sui due piedi, una lezione di educazione civica minima (il controllore, in caso ve lo domandaste, era fermo sulla porta, pronto a intervenire se l’alterco fosse diventato incandescente, ma a ogni buon conto neutrale, sapete com’è). Lo fa in modo garbato, efficace, del tutto condivisibile, proprio da insegnante liceale quale è. L’homo capri, un po’ ovidiano in effetti, esce in corridoio, torna a dare indicazioni a Tonino senza pretendere di raggiungerlo col solo suono della voce là dove il suo aiutante si trova e tutto torna quieto. La situazione, anzi, si normalizza al punto che, per tutte le due ore e mezzo di tragitto rimanenti, sarà un minuetto di cortesie fra i passeggeri: scusi, prego, prima lei, ma le pare. Anche i pianti di una piccolina in braccio alla mamma vengono accolti con la serenità del caso e non con i commenti irosi che ascolto di solito. Insomma, si scende tutti rinfrancati, sereni, contenti di sé e ben disposti verso gli altri.