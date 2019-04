A Trieste hanno vietato la maratona agli atleti africani

Una mezza maratona da cui sono stati esclusi gli atleti africani. Succede a Trieste per il Trieste Running Festival che dovrebbe tenersi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia dal 3 al 5 maggio. E in molti hanno visto nella decisione degli organizzazioni un chiaro e deliberato atto razzista. Tra i primi a sollevare il tema l'Eurodeputata del Partito democratico Isabella De Monte: «A Trieste siamo arrivati alle epurazioni nello sport: ultima follia di un estremismo che sta impregnando e snaturando la città, sulla quale i più alti rappresentanti politici e istituzionali hanno messo la faccia. Fatto grave e indegno». Secondo Repubblica gli organizzatori dell'evento sostengono di aver escluso i maratoneti del Continente per evitarne lo sfruttamento: «Quest'anno abbiamo deciso di prendere soltanto atleti europei per dare uno stop affinché vengano presi dei provvedimenti che regolamentino quello che è attualmente un mercimonio di atleti africani di altissimo valore, che vengono semplicemente sfruttati e questa è una cosa che non possiamo più accettare», ha dichiarato Fabio Carini, dell'Apd Miramar che organizza la kermesse al quotidiano. Ma l'argomentazione non è bastata a convincere chi vede nella scelta una palese discriminazione.