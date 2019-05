Se fate pagare i parcheggi per disabili almeno aumentateli

L'OPZIONE A PAGANENTO RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI

Al di là del mio errore questo breve aneddoto dimostra come in realtà la disponibilità di parcheggi non riservati per chi ha difficoltà di deambulazione non sia poi molta. Invece se una persona con disabilità sia obbligata o meno a pagare la sosta sulle strisce blu è un'annosa questione. È stata recentemente presentata una proposta di legge che sancirebbe la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle zone a pagamento ma a oggi si tratta di un'opzione a discrezione dei singoli Comuni. Io la sosta sulle strisce blu la pagherei se e solo se parallelamente riscontrassi un significativo aumento degli stalli per persone disabili, non ad personam. Solo così, secondo me, l'opzione a pagamento sarebbe non dico giusta (è umanamente difficile ritenere “giusta” una regola che ci sottrae denaro) ma per lo meno non discriminatoria.