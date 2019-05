Se la moda diventa come il food delivery uccide l'emozione

VERSO LA FINE DELLA MAGIA CHE ACCOMPAGNAVA IL PRET-À-PORTER?

Ricordo Riccardo Tisci da Givenchy, genio non del tutto sregolato, con un immaginario gotico-sontuoso, un’immagine forte ma raffinata, un’infinita sensibilità: davvero mettiamo tutto questo genio al servizio di un telo buono per tutti gli usi in tiratura limitata come quelli che, un tempo, si vincevano con le raccolte-punti dei detersivi? Capiamo perfettamente che la logica della «collezione mensile» di Moncler e il suo straordinario successo abbiano dato un po’ alla testa a tutti, generando infiniti epigoni, ma non ci pare che basti buttare sul mercato un “prodotto” al mese per replicare un successo che è fatto di strategia, scelta, creatività e impegno sociale. Nessuno di noi, analisti di questo settore, si illude che la moda pret-à-porter immetta sul mercato qualcosa di diverso da un prodotto industriale. Epperò, la magia, il segreto, è stata fino a oggi la capacità di tutti, designer, amministratori delegati, direttori marketing e merchandising, anche di noi giornalisti e analisti naturalmente, di “venderlo” come un prodotto altissimo di creatività.

PRESERVARE L'EMOZIONE DALLA MODA COME RACCOLTA PUNTI

Arte riproducibile, arte da indossare, guardate Gucci, guardate Prada, guardate Valentino che sostiene un mediometraggio di Luca Guadagnino e si qualifica come produttore al Festival de Cinema di Cannes. Nessuno, ripeto, crede che lo scopo ultimo di questo impegno economico anche importante sia qualcosa di diverso dalla vendita e dal posizionamento del brand, cioè di un asset economico-finanziario importante. Epperò, di nuovo. La “delivery del prodotto”? Decenni di comunicazione, di grandi fotografi, di modelle meravigliose, di dibattiti sull’estetica, sono stati mirati a creare la famosa “emozione”, motore d’acquisto, sulla quale abbiamo dibattuto a lungo, per anni. Per vivere questa emozione siamo stati disposti a pagare, e pure a caro prezzo. Ma il telo “deliverato” con le mie iniziali per un tempo limitato, io almeno, voglio pagarlo per quel che vale. Meglio ancora, vincerlo con la raccolta punti del detersivo per lavatrice.