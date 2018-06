Le partite in tv dei Mondiali 2018 di oggi 23 giugno

Sono organizzati in firmy. Combattono 20 contro 20 nelle foreste. E hanno trascorsi di collaborazione col Cremlino. Che adesso, in vista del Mondiale di calcio, ha voltato loro le spalle. Il reportage di L43. Saranno tenuti a bada dalla polizia e, a quanto pare, anche dalle fruste dei cosacchi del Don: i violentisimi hooligan russi non potranno far troppi danni durante la Coppa del Mondo.