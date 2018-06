Gp Francia, prima fila per Hamilton

Dove vedere il Gp di Francia 2018 in tv e in streaming: prove, qualifiche e gara

Il Gp di F1 di Francia 2018 si vede in tv in diretta su Sky, non sarà trasmesso dalla Rai ma si potrà vedere in replica su TV8. Ecco gli orari e i consigli per vedere prove libere, qualifche e gara anche in streaming.