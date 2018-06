Le partite in tv dei Mondiali 2018 di oggi 26 giugno

Ai Mondiali di Russia 2018 ultimo atto per il Gruppo C e il Gruppo D. Passano solo le prime due classificate. Nel Gruppo C la Francia conduce a punteggio pieno: due partite due vittorie. Dietro la Danimarca con 4 punti. Situazione simile nel Gruppo D. La Croazia è in testa con 6 punti, seguita dall Nigeria con 3. Ultima, per punti e differenza reti, l'Argentina che oggi si gioca la qualificazione alle fasi finali contro la Nigeria.