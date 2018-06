Le partite in tv dei Mondiali 2018 di oggi 27 giugno

Ai Mondiali di Russia 2018 vanno in scena le ultime partite del Gruppo E e del Gruppo F. Nel Gruppo E nessuna sicurezza. L'Unica squadra che è certa di non poter passare è il Cosa Rica, inchiodata a fondo classifica con 0 punti. Brasile e Svizzera dominano con 4 punti a testa, segue subito dopo la Serbia con 3 punti. Vietato perdere anche per il Messico. Nel Gruppo F 6 punti non bastano per avere in tasca l'accesso alle fasi finali. Se la Svezia riesce a batterlo o se la Germania sconfigge la Corea del Sud, allora in questo gruppo ci saranno tre squadre a contendersi il primo posto: tutte a 6 punti. Differenza reti e cartellinni sceglieranno chi andrà avanti e chi tornerà a casa.