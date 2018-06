Le partite in tv dei Mondiali 2018 di oggi 28 giugno

Ultimo giorno per la prima fase dei Mondiali di Russia 2018 . Nel Gruppo G i giochi sono già fatti. Inghilterra e Belgio sono in vetta con 6 punti, Panama e Tunisia sono ferme a 0. Il match tra le prime due serve solo a decidere chi avrà il primo posto e chi il secondo ma la qualificazione alla fasi finali, per entrambe, è assicurata. Cambia tutto, o quasi, nel Gruppo H. Giappone e Senegal guidano a 4 punti, Colombia dietro con 3. Ultima la Polonia a 0. Tutto può succedere, l'unica squadra che non può sperare nel miracolo è la Polonia.