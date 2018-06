Gp Austria Formula 1: dove vedere prove, qualifiche e gara in tv e in streaming

Il Gran Premio di Formula 1 in Austria, sul Circuito di Spielberg, è trasmesso in diretta su Sky sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport 1 (canale 201 del decoder). La gara comincerà domenica 1 luglio alle ore 15.10. La gara è un esclusiva Sky e quindi non verrà trasmessa in chiaro su Rai 1. Per gli abbonati Sky il gran premio di Austria è visibile anche in diretta streaming su smartphone e tablet grazie all’applicazione SkyGo.

Dove vedere le qualifiche del Gran Premio di F1 in Austria

Le qualifiche del Gp di Austria sono trasmesse sabato 30 giugno alle ore 15.00 in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207). Al momento la classifica della Formula 1 è guidata da Lewis Hamilton che con la sua Mercedes supera la Ferrari di Sebastian Vettel e la Redbull di Daniel Ricciardo.

Dove vedere le prove libere del Gran Premio di F1 in Austria

Le prove libere di venerdì 29 giugno sono visibili alle 11.00 (prove libere 1) in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e alle 15.00 (prove libere 2) in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207). Le prove libere di sabato 30 giugno sono trasmesse alle ore 12.00 (prove libere 3) in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207).

Dove vedere le repliche del Gran Premio di F1 in Austria

Sul canale TV8 verranno trasmesse le repliche del gran premio in Austria. Sabato 30 giugno alle 19.00 si potranno vedere le qualifiche mentre domenica 1 luglio alle ore 21.00 verrà trasmessa la gara.