MotoGp Olanda: dove vedere qualifiche e gara in tv e in streaming

La corsa di MotoGp sul circuito di Assen, in Olanda, è trasmessa in diretta su Sky dal canale Sky Sport Moto Gp​ (canale 208 del decoder) e su TV8. La gara comincerà domenica 1 luglio alle 14.00. Per gli abbonati Sky il Gran premio di Olanda è visibile anche in diretta streaming su smartphone e tablet grazie all’applicazione SkyGo. Sugli stessi canali si potranno vedere anche prove, qualifiche e gare di Moto 2 e Moto 3.

Le prove libere del MotoGp di Assen in Olanda 2018 in tv e streaming

Le prove libere di venerdì 29 giugno sono visibili alle 9.55 (prove libere 1) in diretta su Sky Sport Moto Gp​ (canale 208) e alle 14.05 (prove libere 2) in diretta su Sky Sport Moto Gp​ (canale 208). Le prove libere di sabato 30 giugno sono trasmesse sempre alle 9.55 (prove libere 3) in diretta su Sky Sport Moto Gp​ (canale 208). Le ultime prove libere sono appena prima delle qualifiche, in diretta dalle 13.30 (prove libere 4) su Sky Sport Moto Gp​ (canale 208).

Le qualifiche del MotoGp di Assen in Olanda 2018 in tv e in streaming

Le qualifiche della Moto Gp di Assen in Olanda sono trasmesse sabato 30 giugno alle 14.10 in diretta su Sky Sport Moto Gp​ (canale 208) e alle 17 in replica su TV8.

Gara e replica del MotoGp di Assen in Olanda 2018 in tv e streaming

Domenica 1 luglio alle 14 andrà in onda invece la gara, sempre in diretta. Su TV8 la replica verrà trasmessa alle 19.