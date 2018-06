Milan tra Uefa e caos societario: a cosa va incontro ora il club

Quella asiatica è invece un'ipotesi più vaga, e il nome fatto fin qui non è quello del possibile soggetto acquirente ma quello del broker. È stato infatti tirato in ballo l'onnipresente superagente portoghese Jorge Mendes, da un anno a questa parte molto attivo in Italia dopo aver perso influenza presso alcuni club dell'elite europea (Chelsea, Manchester United, Paris Saint Germain, Real Madrid). Le indiscrezioni attribuiscono a lui la missione di ricerca di un investitore malese. Il che, stando a quanto da me analizzato nel libro sullo stesso Mendes pubblicato in Italia nel 2016 (M. L'orgia del potere), porta a identificare il soggetto in Tunku Ismail Idris. Si tratta del principe della corona del Johor, che è uno degli stati più sviluppati della Malaysia oltreché al centro di ampi progetti di trasformazione che mirano a farne una delle aree più dinamiche dell'economia globale.

UN PRINCIPE PER AMICO. Tunku Ismail Idris è anche presidente del Johor Darul Takzim Fc, oltre a essere stato presidente della Johor Football Association. Soprattutto, il principe della corona è molto amico di Jorge Mendes e ama farsi fotografare in compagnia del capo di Gestifute e di alcuni fra i suoi amici più influenti: José Mourinho, Joan Laporta (ex presidente del Barcellona) e soprattutto Peter Lim. Quest'ultimo è un miliardario singaporiano, che incidentalmente è anche il proprietario del Valencia e il compare d'anello di Jorge Mendes. Il nome di Lim venne associato proprio al Milan, prima che il magnate mettesse le mani sul Valencia anche grazie all'opera di tessitura svolta da Mendes. Pure Tunku Ismail Idris è stato dato in passato come possibile acquirente del Milan. Probabile che né l'uno né l'altro siano mai stati davvero in corsa per rilevare la società rossonera. Così come è probabile che il socio di minoranza malese sia solo una voce giornalistica, come tante altre che d'incanto prendono a circolare quando c'è di mezzo Jorge Mendes. Che in materia di propaganda è fortissimo e inoltre, giova ricordare, fin qui ha portato al Milan (profumatamente pagato) nulla più che André Silva.

LO ZAMPINO DI MENDES. E tuttavia, ciò non è sufficiente a dare per decaduta una pista orientale. Negli anni più recenti Mendes ha fatto da broker per la scalata a club europei da parte di soggetti provenienti da quel quadrante dell'economia globale. Oltre al caso Lim-Valencia, infatti, va segnalata l'acquisizione dei Wolverhampton Wanderers da parte del gruppo Fosun, che è anche azionista di Gestifute. Se davvero il superagente portoghese ha una possibilità di rafforzare la propria presa sul Milan, cercherà di coglierla. E quale che sia la provenienza (Oriente o Occidente) dei soggetti cui toccherebbe un ruolo di nuovo soci, per Yonghong Li si preparerà l'uscita di scena.