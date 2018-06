Orfani dei Mondiali ovunque: i colpevoli meritano una class action

Milioni e milioni di commissari tecnici della Nazionale costretti, se non al silenzio, quantomeno a defilarsi, dimenticando tifo e consigli tattici per diventare solo dei numeretti nel resoconto Auditel. Si sono visti transitare distrattamente davanti la tivù, senza arte né parte, trafitti al miocardio da ogni rete segnata da sconosciuti panamensi (una prima assoluta, per loro), da biondi islandesi (se non avete iniziato a seguire su Instagram una buona metà di questa squadra infarcita di ghiaccioli bollenti non siete degni del vostro account), da esotici iraniani (c’era perfino l’Iran e noi no!) o da nerboruti nigeriani e senegalesi (per quelli che vaneggiano di blocco navale nel Mediterraneo dev’essere stata due volte più dura).

CALCIOFILI SEDOTTI E ABBANDONATI. L’espressione massima dello spaesamento resta rintracciabile nelle strade e per i locali delle nostre città. Spariti i megaschermi in piazze e piazzette per il tifo collettivo, ristoratori e barman seguono imperterriti la programmazione dalla Madre Russia (che gente senza cuore!) lasciando i televisori accesi su partite che fanno andare di traverso la cena o il drink al calciofilo nostrano sedotto e abbandonato (intanto la sua compagna stalkera gli Azzurri sui social, tutti impegnatissimi al momento nei safari da selfie parimenti studiati di addominali e piscine a sfioro, shopping con carta di credito dal plafond sfacciato e fidanzate ancora più sfacciate).