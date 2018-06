Mondiali 2018, agli ottavi Francia-Argentina 4-3: Messi a casa

Kylian Mbappé è stato un ciclone che si è abbattuto sull'Argentina eliminando Lionel Messi dai Mondiali 2018 e trascinando la Francia ai quarti di finale. A Kazan, nella prima partita degli ottavi, che si rivelerà essere la più spettacolare del torneo fin qui, è definitivamente esplosa la stella del 19enne del Paris Saint-Germain.

PARAGONI CON PELÉ E RONALDO. Ha vinto meritatamente una Francia più dotata e matura che ha avuto il torto di non chiudere la gara nel primo tempo. Mbappé ha orientato il match con una doppietta, un rigore procurato e una personalità impressionante. E i paragoni con Pelè per precocità e con Ronaldo il Fenomeno per tecnica e accelerazione hanno cominciato a sprecarsi.

ARGENTINA COLABRODO DIETRO. La Francia è stata anche altro: la classe e gli spunti di Griezmann, il lavoro oscuro di Giroud, la guida a centrocampo di Kanté. L'Argentina è uscita mestamente: alti e bassi di Mascherano e Banega, troppi buchi in difesa, nessuno in grado di opporsi a Mbappé, Messi incapace di trascinare. Nonostante la Bolgia argentina di Kazan: 30 mila contro 5 mila francesi.

UN LAMPO FIRMATO DA DI MARIA. Una ripartenza di Mbappé ha spaccato la partita: Mascherano non ha fatto fallo per timore del giallo, Rojo sì: rigore. Griezmann ha trasformato con freddezza. È servito un colpo di genio di Di Maria per fare 1-1: tiro a effetto di rara bellezza. Nel secondo tempo Messi ha calciato, sulla traiettoria è intervenuto Mercado che ha deviato spiazzando Lloris.

ORGOGLIO ALBICELESTE AL 93'. La Francia non si è scomposta: Kanté ha aperto per Hernandez che è riuscito a crossare, dalla destra è arriva in velocità Pavard che ha trovato una traiettoria prodigiosa. Argentini sotto choc, Francia in sorpasso: da una mischia Mbappé ha battuto di sinistro un Armani non esente da colpe. Un perfetto contropiede finalizzato ancora da Mbappé sembrava aver chiuso la partita. L'orgoglio argentino ha trovato il 4-3 al 93' con Aguero su assist di Messi.

FRANCIA (4-3-3): Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kantè, Matuidi (30' st Tolisso), Pogba, Mbappé (44' st Thauvin), Giroud, Griezmann (38' st Fekir). (23 Areola, 16 Mandanda, 3 Kimpembe, 17 Rami, 19 Sidibe, 22 Mendy, 8 Lemar, 15 Nzonzi, 11 Dembelé).

ARGENTINA (4-3-1-2): Armani, Mercado, Rojo (1' st Fazio), Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Banega, Perez (21' st Aguero), Messi, Pavon (30' st Meza), Di Maria. (23 Caballero, 1 Guzman, 4 Ansaldi, 5 Biglia, 8 Acuna, 18 Salvio, 20 Lo Celso, 21 Dybala, 9 Higuain). All.: Sampaoli. Arbitro: Faghani (Iran).

RETI: nel pt 13' Griezmann (rigore), nel 41' Di Maria; nel st 3' Mercado, 12' Pavard, 19' e 23' Mbappé, 47' Aguero.

AMMONITI: Rojo, Mascherano, Pavard, Matuidi, Banega, Tagliafico, Mascherano per gioco scorretto; Giroud e Otamendi per reciproche scorrettezze.

ANGOLI: 4-0 per l'Argentina.

RECUPERO: 2' e 5'.

SPETTATORI: 44.779.

VAR: 1.