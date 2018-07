Moggi: «Cristiano Ronaldo-Juventus, una bugia che piace a tutti»

Moggi che, ora, raggiunto telefonicamente da Lettera43.it non ha alcun dubbio sulle poche chance dell'affare. «No, non è un'operazione possibile», dice perentorio da vecchio mestierante del calciomercato, lasciando intendere come ci sia la longa manus di Jorge Mendes, potentissimo procuratore del lusitano, dietro il battage mediatico montato in maniera esponenziale nelle ultime 24 ore.

«VOCI MESSE IN GIRO AD HOC». «L'acquisto di Cancelo ha di fatto inaugurato un canale preferenziale tra Mendes e la Juventus», è di il pensiero di Moggi, secondo cui sarebbe in atto una strategia per forzare il braccio di ferro nel difficile rinnovo tra Cristiano e il Madrid. Un'operazione, quella che porterebbe Ronaldo in Italia, non inostenibile economicamente per i bianconeri, ribadisce sbrigativamente Moggi, ma che non sarebbe coerente con la tradizionale attenzione al bilancio del club campione d'Italia. «Queste voci che rimbalzano dalla Spagna hanno lo stesso peso specifico di quelle che davano Dybala al Real solo perché l'argentino era stato avvistato a Madrid». D'altra parte, la clausola del portoghese sarebbe da un miliardo di euro, anche se nelle settimane scorse un'indiscrezione non confermata sosteneva che quella cifra fosse valevole soltanto per Barcellona e Paris Saint-Germain.

IL RUOLO GIOCATO DA FCA. Sullo sfondo restano tanti gli scogli a quella che sarebbe la più clamorosa operazione di mercato del nostro calcio dai tempi dello sbarco a Milano dell''altro' Ronaldo. Senza dimenticare il peso fondamentale esercitato nella vicenda da Fca e dal possibile sviluppo di una partnership con Hyundai. Uno scenario che avrebbe inevitabilmente riverberi anche sull'affaire Ronaldo, testimonial ideale per i mercati asiatici.