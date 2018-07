Cristiano Ronaldo-Juventus, gli indizi che portano al sì

Sono ore caldissime per l'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel breve volgere di poche ore la suggestione iniziale ha assunto i contorni di un'operazione verosimile, con la società bianconera cha sarebbe pronta a sborsare i 100 milioni di cui il Real Madrid si 'accontenterebbe' per liberare l'asso portoghese. Nel corso della giornata si sono susseguiti gli incontri tra il management dei campioni d'Italia: l'ok di Agnelli all'operazione è arrivato al termine di un faccia a faccia con Massimiliano Allegri.

La sensazione è che, per un verso o per l'altro, il tormentone sia destinato a concludersi entro il week end. Da Torino ipotizzano addirittura uno sbarco di CR7 sabato 7 luglio, una data non casuale visto il numero di maglia del fuoriclasse portoghese, mentre fonti vicine a Letter43.it confermano come il club abbia già allertato la società di vigilanza a cui si affida abitualmente per per precettare decine di uomini nel caso Ronaldo dovesse mettere piede a Caselle per le visite mediche nell'arco delle prossime 48 ore.

Non ci sono al momento conferme ufficiali, anche se la società in questione, la Telecontrol di Torino, raggiunta telefonicamente non ha smentito, pur trincerandosi dietro un assoluto riserbo. Solo suggestioni, forse, sta di fatto che l'attesa si è fatta spasmodica, in città e non solo, per un colpo che potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio mondiale.