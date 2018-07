Brasile-Belgio, le pompe funebri offrono la tomba dei Diavoli rossi

I belgi che soffrono di cuore non devono temere durante Brasile-Belgio. Se per caso dovessero gioire troppo per una vittoria nella partita dei quarti di finale deI Mondiali di venerdì 6 luglio 2018 hanno almeno l'opportunità di morire contenti, riposando in eterno in una tomba dipinta con i colori della loro squadra del cuore e con tanto di ricevimento del funerale pagato per tutti i loro cari. Così almeno ha promesso Olivier Titeux, gestore delle pompe funebri Centro Ardenne, nel piccolo Comune della Vallonia di Saint-Hubert in caso di trionfo della nazionale.

SARCOFAGO COI COLORI ROSSI

«In caso di vittoria dei Diavoli rossi questa sera», ha scritto infatti su Facebook, «le pompe funebri Centro Ardenne offrono al primo che muore il servizio funerario unicamente con il sarcofago stampato con i loro colori nel raggio di 50 chilometri e il ricevimento dopo i funerali è offerto nell'albergo di Redu. Vi auguriamo un buon match».