Il Belgio ha eliminato il Brasile dai Mondiali 2018

Anche il Brasile saluta i Mondiali di Russia. Il Belgio mette a segno l'impresa battendo 2-1 la Seleçao e si guadagna il passaggio in semifinale. Martedì 10 luglio affronterà la Francia a San Pietroburgo. Il Belgio è andato in vantaggio al 13' con un autogol di Fernandinho. Poi è arrivato il raddoppio, al 31', con De Bruyne. Nel secondo tempo, al 76', la rete della bandiera per i verdeoro, segnata da Renato Augusto. Con l'eliminazione del Brasile, ai Mondiali restano solo squadre europee. Oltre a Belgio e Francia, in lizza per la vittoria finale ci sono Croazia, Russia, Inghilterra e Svezia.