Lutto nel basket, Honeycutt è morto in uno scontro a fuoco con la polizia

Tyler Honeycutt era arrivato in Europa dopo aver disputato 24 gare nella NBA con i Sacramento Kings, che l’avevano scelto nel draft 2011 dopo la carriera universitaria a UCLA. Dopo aver vinto il titolo nella Lega di sviluppo con i Reno Bighorns, nelle ultime cinque stagioni Honeycutt aveva giocato in Europa, in Israele (Ironi Nes Ziona), Turchia (Efes Istanbul) e soprattutto al Khimki, dove ha disputato tre annate vincendo l’Eurocup del 2015 e diventando poi protagonista anche in Eurolega (9.2 punti e 5.4 rimbalzi di media nell’ultima edizione) grazie alle proprie doti atletiche, che gli avevano permesso di vincere la gara delle schiacciate in occasione dell’All Star Game del campionato turco.