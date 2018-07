Cosa pensano i francesi di Buffon al Psg

«Certo non può essere definito, come ha fatto qualcuno, il David Beckham del Paris Saint Germain ma il suo ingaggio, dopo quelli roboanti di Neymar e Kylian Mbappé nel 2017-18, potrebbe ridonare un'immagine più sobria a un club comunque sotto la lente del fair play finanziario senza sembrare un acquisto di basso profilo». Insomma, non certo un pezzo infarcito di benevolenza.

LE MONDE: «SICURI CHE SARÀ TITOLARE?»

Anche Le Monde (che pure gli tributa l'appellativo di «numero uno che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus proprio come Dino Zoff, che ha concluso la sua carriera all'età di 41 anni») non ha paura di peccare di lesa maestà sottolineando come l'assegnazione dei galloni da titolare rappresenti la prima patata bollente tra le dita del neo-tecnico dei parigini Thomas Tuchel: «Di ritorno dal mondiale Areola ha già dichiarato che non farà panchina e siamo sicuri che sarà così facile far accettare al tedesco Trapp il ruolo ti terzo portiere?».