La strategia di Mendes dietro l'affare Cristiano Ronaldo-Juventus

LA MACCHIA DEL GLOBE SOCCER AWARD ANDATO A RAIOLA

Quanto abbia vacillato in quei mesi il potere mendesiano è testimoniato da un dettaglio apparentemente secondario: la mancata premiazione a fine 2016 in occasione del Globe Soccer Award, il meeting annuale che a Dubai vede i potenti del calcio mondiale radunarsi come se quella fosse la loro Davos e conferirsi vicendevolmente premi all'eccellenza individuale. Un rito autoreferenziale e anche parecchio imbarazzante, che nelle prime sei edizioni (2010-15) aveva visto l'assegnazione fissa del premio come migliore agente proprio a Mendes, come fosse di default. Invece l'edizione 2016, celebrata mentre imperversavano le rivelazioni divulgate da Football Leaks, ha visto il capo di Gestifute cedere il passo all'odiato Mino Raiola. Una macchia nel curriculum personale, non cancellata dal ritorno nell'albo d'oro della manifestazione avvenuto nel 2017, grazie a una decisione ch'era parsa soprattutto un riconoscimento per il passato.

All'appuntamento di fine 2018 Mendes potrà presentarsi con rinnovata baldanza a riscuotere il premio assegnato dagli amici di sempre. Perché in questi mesi il fondatore di Gestifute, l'uomo che ancora a metà degli Anni 90 si guadagnava da vivere come gestore di locali notturni a Viana do Castelo, ha ricostruito la mappa del potere personale e delle alleanze. Ha saputo rialzarsi e rilanciare quando pareva fosse in declino. E per il mondo del calcio non è certo una buona notizia.