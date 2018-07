Cristiano Ronaldo alla Juventus, è fatta per il colpo del secolo

LE REAZIONI, MICCICHÈ (FIGC): «OPERAZIONE STORICA PER L'ITALIA»

«Cristiano Ronaldo è un'operazione storica non solo per la Juve e la città di Torino, ma anche per lo sport italiano». Così il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè, ha espresso le proprie congratulazioni al presidente della Juventus Andrea Agnelli per «essere riuscito ad attrarre in Italia Cristiano Ronaldo. A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di spettacolo e competizione, ma anche per quanto riguarda la creazione di valore del settore», ha sottolineato Miccichè.

LE RICADUTE ECONOMICHE, KPMG: PUO' VALERE 130 MLN DI AUMENTI

Rispetto all'ultimo bilancio disponibile, quello di giugno 2017, l'arrivo di Cristiano Ronaldo potrebbe significare per la Juventus un aumento dei ricavi fra i 100 e i 130 milioni di euro all'anno, a partire dal bilancio 2019-2020. È la stima del Global Head of Sports di Kpmg, Andrea Sartori. «Da un punto di vista finanziario», ha spiegato Sartori, «si tratta di un'operazione molto intelligente e a mio parere sostenibile. Bisogna considerare che ci sarà un incremento dei ricavi da stadio, fra abbonamenti e biglietti, e un incremento delle sponsorizzazioni. Poi ci sono i diritti tv per la Champions, che valgono fra i 20 e i 25 milioni, rispetto alla stagione attuale, se la società arriva almeno ai quarti. Certo, tutto questo sarà influenzato tantissimo dal successo sportivo della squadra, specie in Champions». «Un nome come Ronaldo», ha aggiunto, «può aprire alla Juve le porte di un mercato unico. I bianconeri hanno 50 milioni di followers fra Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Ronaldo ne ha 322 milioni».