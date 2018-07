Perché Francia-Belgio può essere la rivincita dei vicini "stupidi"

Lo sperano tutti che le parti, per una volta, si invertano. Lo pensano tutti, anche se non lo dicono, che sarebbe il riscatto. Almeno a Bruxelles Sud e in Vallonia, in questo Paese sempre diviso, ma mai così poco come in questi giorni. Giorni assolati in cui si crede anche all'impossibile. Mai si era visto il Belgio battere il Brasile, mai c'era stato un luglio così caldo e voluttuoso. E tutti quelli che passano di qua se ne stanno ubriachi, realmente o no, ebbri di quello che può succedere.

I BELGI RISPONDONO AGLI SFOTTÒ CON IRONIA

Di là dalla frontiera, è noto, li hanno sempre chiamati amici belgi, ritratti come gli stupidi nelle barzellette, sfottuti per l'accento. Ma invece che ottenerne repliche e rimostranze, i belgi hanno risposto alla belga, con ironia, prendendosi in giro, diventando ancora più buffoni, più semplici, con il loro umorismo lieve e le loro scuole di fumetto. I francesi hanno Victor Hugo e Alexandre Dumas, Jean Valjean e il Conte di Montecristo? Quello che si avvicina di più all'eroe belga - perché pure avere un magnifico anti-eroe sarebbe stato prendersi troppo sul serio - è Tintin, il viso da boy scout e l'aspirazione di esplorare il mondo, come un protagonista della modernità in ritardo.

LA SOLA COSA IN COMUNE È L'OCEANO DI SALSE

Dove i francesi hanno la grande narrazione, quella che vorrebbe rivedere fiorire il presidente Emmanuel Macron, i belgi hanno tante narrazioni gradevoli e considerate sempre di secondo grado. Dove i francesi hanno la nouvelle cuisine i begli si vantano di essere gli inventori della patata fritta, cioè di una radice messa a cuocere nello strutto. La sola cosa in comune tra le due è l'oceano di salse. I francesi dicono "quatre-vingt-dix", quattro volte venti più dieci, per dire novanta - ma anche soixante-dix, sessanta dieci, per dire settanta - e i belgi trovandola una cosa poco pratica - e dategli torto - la fanno breve e coniano nonante.

A BRUXELLES TUTTI SI SENTONO A PROPRIO AGIO

I francesi gonfiano il petto brandendo la loro "eccezionalità", i belgi semplificano, sciolgono, accolgono. Un Paese piatto, senza asperità, un Paese piatto che accoglie tutti. Bruxelles, dicono spesso gli italiani, è la sola città al Sud che è anche al Nord. Ma il sospetto è che tutti ci vedano quello che vogliono, come fosse l'Aleph di Jorge Luis Borges, il luogo che racchiude tutte le cose del mondo. Sentirsi a proprio agio, tra scemi se vuoi, ma tutti.