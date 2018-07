Gli effetti sul calcio italiano dell'affare Ronaldo-Juventus

LA SERIE A POTRÀ FINALMENTE TROVARE UN NUOVO SPONSOR

Dopo la cessazione dell'accordo con Tim, la Serie A è rimasta orfana di uno sponsor. Difficile credere che ora non ci sia la fila per mettere il proprio nome sul primo campionato che vedrà Cristiano ai nastri di partenza. L'obiettivo è racimolare almeno 25 milioni. Diverso il discorso per gli incassi degli stadi, destinati a crescere all'inverosimile, specialmente per le piccole realtà che trasformeranno l'arrivo dell'ex Real in un evento unico e irripetibile.

L'IMPENNATA DEI PREZZI PER GLI ABBONAMENTI BIANCONERI

Senza dimenticare che già da quest’anno la Juventus ha aumentato il prezzo degli abbonamenti in curva, portandoli a quasi 600 euro, con un incremento di circa il 30% rispetto alla stagione precedente e di quasi il 90% rispetto al 2012-2013. Forse qualcuno rimpiangerà la capienza ridotta dell'Allianz Stadium di 'soli' 41 mila posti.

STIMATA PER LA JUVENTUS UNA CRESCITA DEL 30%

Secondo il sito Calcioefinanza.it, infine, la crescita che un acquisto del genere può portare al club bianconero viene calcolata attorno al 30%. Per il merchandising il saldo positivo è indicato in circa 6 milioni di euro in più rispetto a quanto stimato per il 2017-2018 (23,14 milioni contro i 17,8 milioni della stagione appena conclusa). Non è invece detto che ci possano essere degli aumenti immediati nelle sponsorizzazioni in essere. In ogni caso, in base all'ipotesi di un aumento dei ricavi commerciali del 30%, rispetto alla scorsa stagione, la Juve avrebbe a disposizione circa 27 milioni di euro in più. Altri 21 milioni in più potrebbero arrivare dallo stadio, tenuto conto dell'aumento del prezzo degli abbonamenti e dei biglietti.