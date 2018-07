Il ministero dei Trasporti e la gaffe del tweet pro Cristiano Ronaldo

Nella giornata che ha visto l'Italia, calcistica e non solo, paralizzata dallo storico trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, scivolone del social media manager del ministero dei Trasporti che, sul profilo del dicastero, ha prima condiviso e poi rimosso un post entrusiasta per lo sbarco in Italia di CR7.

SCUSE E POST RIMOSSO DOPO LE PROTESTE

A un certo punto, nella serata del 10 luglio sulla pagina del ministero guidato da Danilo Toninelli è comparso il messaggio «Che colpo non solo per la Juventus, ma speriamo, per il calcio italiano», accompagnato dal link al sito bianconero che ufficializzava la chiusura dell'affare. Dopo diversi minuti e centinaia post di protesta il tweet è stato rimosso con poche parole di scuse: «Ci scusiamo per il tweet rimosso a causa di un banale scambio di account».