Mondiali da psicodramma, come reagire ai traumi sportivi

D. In questi Mondiali molti hanno fatto i conti con la roulette dei calci di rigore: quando si va sul dischetto ci sono dei metodi per non farsi divorare dalla pressione?

R. L’opera più completa sull’argomento è Undici metri del giornalista inglese Ben Lyttleton: la squadra che calcia per prima vince nel 61% dei casi, i tiratori che giocano in casa segnano con una percentuale pari all’82% (che in trasferta scende al 75%), calciare subito dopo il fischio significa avere successo al 90% (se l’attesa dura più di 4 secondi, essa crolla al 61%).

D. Cosa consigliano gli scienziati?

R. Di non voltare le spalle al portiere, di effettuare una rincorsa rapida al fischio dell’arbitro e di non cambiare mai idea. Le variabili da considerare sono molteplici, e non è affatto strano che ai rigori sia dedicata una preparazione specifica anche da un punto di vista psicologico.

D. Di cosa si tratta?

R. Fino a qualche anno fa si puntava a potenziare l’autocontrollo rispetto a pensieri ed emozioni che avrebbero potuto inibire la performance. Gli studi più recenti hanno invece cercato di introdurre un programma basato sulla mindfulness (la consapevolezza, ndr) e sull’accettazione.

D. A cosa servono?

R. La prima aiuta a chiarire ciò che si pensa e si prova in ogni determinato momento, migliorando l’attenzione e le abilità percettive: gli atleti si distraggono meno e sono più capaci di direzionare l’azione sul proprio obiettivo.

D. La seconda?

R. Consiste nel promuovere tra gli atleti il contatto quotidiano con esperienze potenzialmente disturbanti come l’ansia o la rabbia, senza cercare di evitarle, controllarle o combatterle: riconoscerle come nostre componenti naturali, e non come realtà distruttive o spaventose, aiuta a gestire meglio lo stress, tanto in allenamento quanto in partita.

D. L’Italia a questi Mondiali non ci ha messo piede. Un fatto che potrebbe minare l’autostima di un gruppo anche per le competizioni a venire oppure dare energia positiva per ripartire da zero?

R. Mi piacerebbe che la delusione potesse diventare un trampolino di lancio per le competizioni successive. Come si può agire su un pensiero come «non sono all’altezza della situazione»? Storicamente si è puntato su strategie basate alla sostituzione di pensieri negativi con altri dal contenuto più positivo, ma nei momenti di sconforto o delusione è difficile convincere una persona circa il suo reale valore.

D. Come uscirne?

R. La nostra mente è programmata per focalizzarsi prioritariamente su ciò che non va: pertanto, invece di provare a modificare o controllare i pensieri, si può imparare a gestirli, ad avere con loro una relazione diversa, in modo tale da non esserne limitati nel fare ciò che è importante per noi.