Gli operai Fca di Melfi scioperano contro Cristiano Ronaldo

Per l'Usb «è inaccettabile che mentre ai lavoratori di Fca e Cnhi (gruppo produttore di veicoli speciali, sempre di proprietà di Exor) l’azienda continui a chiedere da anni enormi sacrifici a livello economico, la stessa decida di spendere centinaia di milioni di euro per l’acquisto di un calciatore». Inutile precisare che, per quanto condividano lo stesso azionista di riferimento, Juventus e Fca sono ovviamente due società distinte e separate, con altrettanto distinti conti e dirigenti e rispettiva quotazione in Borsa.

SIT-IN E MANIFESTI CONRO IL PORTOGHESE A POMIGLIANO

Teatro di accese contestazioni è stato anche lo stabilimento di Pomigliano d'arco dove a protestare sono stati i Si Cobas e i cinque ex operai il cui licenziamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nelle scorse settimane. «Per Ronaldo 400 milioni... Agli operai solo calci nei c...» si legge su un manifesto affisso sul muro di recinzione dello stabilimento. Uno degli ex operai indossa una maglia con la foto di un manichino 'impiccato' con la testa di Ronaldo e la scritta «400 milioni presi dalle tasche degli operai? No grazie. La faccio finita». «Noi siamo quelli che ti paghiamo», si legge ancora su un manifesto affisso vicino all'ingresso 2 sul quale campeggia la foto di Cr7 con la maglia della Juventus, e che, secondo i manifestanti sarà pagato con i soldi da destinare invece agli operai. Scende in campo anche l'associazione dei consumatori Codacons che parla di «un contratto immorale e vergognoso per un paese civile» e chiede alla magistratura «di verificare la correttezza dell'operazione Ronaldo, accertandone la sostenibilità ai fini del bilancio della Juventus».