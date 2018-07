LeBron James e l'eterno fascino del cinema sugli sportivi

L'ISTRIONE CANTONA RILANCIATO DA KEN LOACH

Dal basket al calcio, l'impatto più scenografico è stato indubbiamente quello lasciato da Eric Cantona, la cui teatralità già evidente sul rettangolo di gioco con la maglia del Manchester United, è stata fatta fruttare come meglio non si poteva da Ken Loach che, ne Il mio amico Eric, ha restituito al francese una dimensione che molti parevano aver dimenticato. Mentre al cinema deve tutta la sua popolarità un giocatore non baciato dal talento cristallino come Vinnie Jones, protagonista tra gli altri di The Snatch.

Swordfish, Mean Machine e X-Men: The Last Stand.