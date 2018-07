Mondiali 2018, la finale Francia-Croazia

Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysées, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. «On est champions, on est champions», grida la folla parigina, in una splendida giornata di sole, all'indomani della Festa nazionale del 14 luglio.

Marcatori: Mandzukic (18', autogol), Perisic (28'), Griezmann (38'), Pogba (59'), Mbappe (65'), Mandzukic (69')

Francia: (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Ct: Deschamps.

Croazia: (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Ct: Dalic.

Arbitro: Pitana (Arg).