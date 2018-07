Il fenomeno dei Mondiali tra tifosi e riscatto della Russia

PREZZI DELLA FINALE: FINO A 30 MILA EURO

Qualche biglietto per la finale era ancora in vendita alla vigilia della partita: 1.340 euro per un posto in curva, 5 mila per la tribuna vip e quasi 30 mila per la poltrona di lusso di una suite privata (roba da oligarchi) sul sito specializzato ticombo.com. Prezzi inferiori dai bagarini in azione davanti alla biglietteria ufficiale della Fifa in Zhitnaya Ulitsa, a due passi dal parco Gorky: venerdì 13 luglio un gruppetto di tifosi colombiani che erano stati troppo ottimisti sul percorso della loro nazionale smerciava buoni posti in “categoria 2” (tribune laterali) a un migliaio di euro l’uno. Rischiavano una multa pari a 25 volte il costo iniziale del biglietto. Ma era chiaro che non si trattava di bagarini “professionisti”, e la polizia ha lasciato correre, confermando l’atteggiamento “liberista” che ha contraddistinto le settimane mondiali.

UNA NAZIONE SICURA E BEN ORGANIZZATA

Nelle 11 città in cui si è giocato, gli onnipresenti poliziotti, che in tempi normali sarebbero stati impegnati a chiedere i documenti a chi ha la faccia da straniero, e a fare multe a chi attraversa fuori dalle strisce o si beve una birra per la strada, sono diventati improvvisamente socievoli e pieni di attenzioni verso concittadini e non. «La polizia si sta comportando in modo gentile ed educato con tutti», ha detto alla Reuters l’attivista per i diritti umani Svetlana Gannushkina a cui è stato addirittura permesso di organizzare un torneo di calcio tra immigrati irregolari, letteralmente sotto il muro del Cremlino. La Gannushkina si era opposta a “Russia 2018”, vista la situazione dei diritti umani sotto il regime di Vladimir Putin. Ha cambiato idea: «Ora capisco cosa significhi una festa così per la gente, e credo che forse sia stata una buona cosa». Il messaggio che le autorità volevano dare all’esterno era quello di una Russia sicura e bene organizzata, ma anche aperta e accogliente. Ci sono riuscite. Resta da chiedersi se il clima di apertura dell’ultimo mese lascerà tracce significative nella società russa.

«ESPERIENZA CHE NON ANDRÀ PERDUTA»

Secondo Dmitri Trenin, direttore del think tank Carnegie molto ascoltato dagli esperti di Russia e dal Cremlino, quella dei Mondiali è stata «un’esperienza eccezionale», che però «non andrà totalmente perduta, a torneo concluso». L’esponente del collettivo artistico anti-sistema Toy noto con lo pseudonimo di “Egor”, che in questi giorni ha potuto esporre - cosa finora impensabile - alcuni suoi murales di soggetto calcistico in una galleria di Nizhny Novgorod, in un’intervista televisiva (a volto coperto per i suoi trascorsi con la polizia) ha detto che la Coppa del Mondo «influenzerà l’intero Paese cambiando l’atteggiamento della gente e le coscienze». Svetlana Gannushkina non si fa illusioni: «Nessuna speranza che le cose restino così nel lungo termine». Né sembra farsene la gente comune. «Potremo continuare a bere e far festa per strada anche dopo?», chiede un tifoso a un poliziotto in un video diventato virale in Russia, girato nella Nikolskaya Ulitsa - la stradina pedonale di Mosca tra la Piazza Rossa e la Lubyanka (sì quella del Kgb) diventata famosa per le baldorie calcistiche mondiali fino a notte fonda. «Tu sei russo?», chiede l’agente prima di rispondere. «Sì», fa il tifoso. «Allora scordatelo».