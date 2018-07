Cosa ci lasciano i Mondiali di Russia 2018

3. L'IMPORTANZA DEI NUMERI UNO: TRA PAPERE E PRODEZZE PORTIERI DECISIVI

Così come non è possibile fare strada senza un grande portiere. Una banalità, per alcuni, non fosse che Russia 2018 ha mostrato ancora una volta, nell'anno in cui Karius del Liverpool ha di fatto regalato la Champions League al Real Madrid, quanto l'affidabilità dell'estremo difensore sia elemento imprescindibile per arrivare fino in fondo. Lo dimostrano la sequela di rigori parati da Subašić (memorabile il duello a distanza con Schmeichel nel quarto tra Croazia e Danimarca, meno indimenticabile la sua prestazione in finale) e il prodigio di Courtois (premiato come miglior portiere del torneo) su Neymar che ha permesso al Belgio di arginare l'ultimo assalto del Brasile alla semifinale. Ma anche le ripetute prodezze di Lloris contro lo stesso Belgio e l'Inghilterra (prima del calmoroso, ma tutto sommato innocuo, scivolone contro la Francia) e la riscossa del bistrattato Akinfeev di fronte alla Spagna. Senza dimenticare la scoperta, a livello internazionale, di Jordan Pickford, con molti inglesi che hanno finalmente smesso di chiedersi se la loro nazionale sia davvero in buone mani. Pesano, invece, come un macigno l'incertezza di Muslera nell'eliminazione dell'Uruguay contro la Francia o la papera di De Gea nel secondo gol di Cristiano Ronaldo contro la Spagna. A ricordarci che oggi, più che mai, a fare la differenza sono i numeri uno.