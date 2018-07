Cristiano Ronaldo alla Juventus, è il primo giorno. Dopo l'atterraggio a Torino con volo privato domenica 15 luglio 2018, lunedì 16 il campione portoghese ex Real Madrid è stato accolto verso le 10 da un bagno di folla di tifosi al JMedical, il centro medico della Juve dove sono in programma le visite mediche. Cr7 si è concesso ai primi selfie con i tifosi della Juventus assiepati a migliaia: «Ronaldo portaci la Champions», è stato il coro con cui l'attaccante è stato accolto. Camicia bianca e completo scuro, Ronaldo è apparso sorridente e ha risposto con un cenno della mano ai supporter che lo hanno atteso dalle prime ore della mattina. Tante le sciarpe bianconere e le maglie indossate dai fan, molte già col numero sette e il nome di Ronaldo sulla schiena. Il primo ad aver ricevuto un autografo è stato un bambino. Nella ressa c'era anche nonna Felicina, che si è definita «juventina sfegatata» da «tanti anni che non ricordo più neanche io quanti». Ha accompagnato il nipote Matteo. L'anziana ha detto: «Ronaldo? È proprio un bel ragazzo, se non fossi così vecchia gli farei il filo... Cosa gli cucinerei? Una bella parmigiana e un pollo arrosto».