Nibali travolto da una moto: il Tour a rischio

«In mezzo c'erano due moto della polizia, c'è stato un rallentamento e sono andato giù, non ho capito bene cosa sia successo», ha ricostruito il siciliano a fine corsa, ma senza polemiche. Le brutte notizie, però dovevano ancora arrivare: trasportato all'ospedale di Grenoble per gli accertamenti di rito, si teme la frattura di una vertebra, che significherebbe addio al Tour e ai sogni di gloria. Subito dopo il traguardo, il ciclista italiano ha ammesso di «faticare a respirare e di non riuscire a stare in piedi. Spero non sia nulla di grave ma vediamo domani...»

IL FAIR PLAY DI FROOME DOPO LA CADUTA

Da registrare il fair play di Chris Froome che, una volta resosi conto della caduta dello Squalo si è rivelato signore, favorendo il rientro dell'italiano, anche se Bardet prima e Dumoulin poi hanno 'rotto' il patto cercato di approfittarne. Alla fine hanno però guadagnato solo una manciata di secondi di abbuono, abbattuti in volata dal gallese. Giornata da dimenticare invece per Yates, Fuglsang, Daniel Martin, Zakarin e, soprattutto, per Nairo Quintana arrivato sul traguardo con un ritardo di 47 secondi.