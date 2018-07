Le cose da sapere sulla sentenza del Tas sul Milan

La prima partita del Milan, forse quella più delicata della stagione, non si gioca sul campo ma al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna per cercare di (ri)conquistare l'Europa guadagnata coi risultati sportivi. Giovedì 19 luglio è il giorno dell'udienza sull'appello dei rossoneri contro il verdetto con cui la Uefa il 27 giugno li ha esclusi per una stagione dalle competizioni europee per violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare di quella sul pareggio di bilancio (break-even rule), vanificando la qualificazione all'Europa league grazie ai 64 punti che sono valsi il sesto posto nella Serie A 2017-2018.