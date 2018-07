Il Tour de France delle gaffe: tutti gli incidenti

La corsa più famosa al mondo, il Tour de France, rischia di diventare anche quella più ridicola per l'organizzazione se i suoi corridori vengono “abbattuti” da agenti troppo zelanti o forse mal istruiti. Ogni anno che passa la Grande Boucle si conferma come un evento diventato ingestibile dal punto di vista della gestione e della sicurezza dei partecipanti. Nel 2016 si raggiunse l'apice dell'assurdo con la flamme rouge (l'arco che segnala l'ultimo chilometro) crollata sulla testa di un atleta, ma il 2018 verrà ricordato come l'anno dei ripetuti incidenti. Sul banco degli imputati sono finiti gli organizzatori che non hanno disposto, lamentano un po' tutti, misure di protezione sufficienti per evitare i problemi. "Sicurezza" è la parola più utilizzata oggi, via social ma soprattutto dagli addetti ai lavori, per evitare che in futuro si possano ripetere situazioni pericolose.