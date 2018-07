Chi sono Samassekou e Bakayoko, obiettivi di mercato del Milan

Il Milan, come ammesso dal nuovo direttore generale Leonardo, non avrà un grande budget per il calciomercato. Per questo motivo, secondo quanto riferito da Sky Sport, sono due i profili che la società rossonera sta seguendo a centrocampo, con l'idea di compiere operazioni magari con formule come prestito con diritto o obbligo di riscatto. I nomi nuovi per la mediana del Milan come alternativa per Franck Kessie (o come alternativa anche per Lucas Biglia) sono Diadie Samassekou del Salisburgo, centrocampista centrale in scadenza 2019, e Tiemoué Bakayoko, del Chelsea.