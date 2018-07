Il valzer delle nazionalità nel calcio della globalizzazione

Il gesto di Xhaka e Shaqiri è stato un proseguimento di quella saga che fa del calcio il conflitto etnico proseguito con altri mezzi, e ciò non poteva non creare uno strascico di polemiche. Al quale si è iscritto il segretario generale della federcalcio svizzera, Alex Miescher, che nel corso di un'intervista rilasciata al Tages-Anzeiger e pubblicata il 6 luglio si è chiesto se per la nazionale rossocrociata sia il caso d'insistere sui calciatori portatori di doppia nazionalità. Xhaka e Shaqiri gli hanno risposto in modo durissimo, ciò che ha contribuito a portare sulla scena una polemica che nel caso svizzero suona anche piuttosto bizzarra. Perché esplode in un Paese che è multinazionale praticamente da sempre, e che per di più si trova a affrontare la questione dei flussi migratori e dell'integrazione delle diverse nazionalità da molto prima rispetto alla gran parte degli Stati europei. Ma se la polemica s'accende anche da quelle parti, ciò significa che il tema della fedeltà nazionale calcistica da parte dei calciatori titolari di dual citizenship è questione dirimente dell'odierno calcio globale.

IL CASO CROATO E QUELL'EQUIVOCO CHE MERITA DI ESSER CHIARITO

In Italia i giorni che hanno preceduto la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia sono stati arricchiti anche da una polemica etno-culturale alimentata da un tweet di Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset impegnato da mesi a fare l'agit-prop di estrema destra. In quel cinguettio Bargiggia annunciava che avrebbe tifato per i croati perché la loro sarebbe una nazionale «completamente autoctona» e rappresentativa di «un popolo identitario, fiero e sovranista», mentre la nazionale francese è l'espressione del «melting pop» (sic!). Al di là dei suoi pretesi contenuti politici, il messaggio lanciato in Rete non va oltre la dimensione dell'opinione da bar. Il Bar Giggia. Resta il fatto che quel tweet ha creato polemiche e spinto le redazioni di SportMediaset e TgCom24 a dissociarsi dal loro giornalista, che a sua volta ha minacciato azioni giudiziarie contro le testate. Ma la deriva grottesca della storia non deve distrarre dal contenuto del tweet “politico”. Che nella sua rozzezza ha il merito di proiettare luce su un equivoco meritevole di essere chiarito.